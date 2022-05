 UNDER 17, IL FROSINONE CHIUDE CON UNA VITTORIA. A FERENTINO SECCO 2-0

FROSINONE: Stellato, Quadraccia (dal 31’ st Fratarcangeli), Stefanelli (dal 35’ st Ferrari), A. Romano (dal 35’ st Di Mauro), Severino, Stazi, Cipolla (dal 35’ st Tote), Evangelisti (dal 31’ st R. Romano), Voncina (dal 21’ st D’Andrea), Zettera (dal 21’ st Zanchetta), Mezsargs.

A disposizione: Minicangeli, Bauco.

Allenatore: Di Michele.

CROTONE: Gentile, Mauriello (dal 36’ st Maheswaran), Lupinacci, Polimeni (dal 26’ st Procopio), Russo, D’Amora (dal 26’ st Galardo), Scandale (dal 36’ st Panzarella), Caligiuri (dal 36’ st Salvatore), Mautone (dal 16’ st Valente), Aprile, Elia (dal 16’ st Tropea).

A disposizione: Gattuso.

Allenatore: Corrado.

Arbitro: sig. Pacella della sezione di Roma 2; assistenti sigg. Perruzza e Iaboni della sezione di Frosinone

Marcatori: 25’ pt Voncina (Frosinone), 7’ st Zettera (Frosinone).

Note: ammoniti: Tote (Frosinone), Russo (Crotone).

FERENTINO – Si chiude anche il campionato under 17 con i canarini che affrontano e superano senza difficoltà il Crotone di mister Corrado.

I giallazzurri aprono le danze a metà della prima frazione con Voncina, quarto gol in campionato per l’attaccante numero 9 di mister Di Michele, e chiudono i conti ad inizio ripresa con Zettera che si regala il primo gol stagionale nell’ultimo match disponibile. Il numero 11 canarino è stato bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia ospite e a battere Gentile da dentro l’area piccola.

Dopo il gol del 2-0 girandola di cambi per entrambe le compagini ma poche le emozioni nel finale.

