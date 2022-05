 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Terminati i campionati Under 17, Under 16, Under 14 Pro e 13 Pro le uniche competizioni ancora in corsa sono quelle dell’Under 14 élite e le fasi finali dell’Under 15.

I canarini allenati da mister Broccolato saranno ospiti della Lodigiani Calcio 1972 presso il Centro Sportivo “La Borghesiana” a Roma – Prenestino. I classe 2008 devono difendere il primato in classifica dall’assalto dell’Accademia Calcio Roma, seconda a -2.

Settimana di pausa per gli Under 15 dopo il pareggio contro la Reggina che ha segnato il passaggio al turno successivo delle fasi finali.

UNDER 17

Campionato terminato

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 élite – 25ª giornata

Sabato 7 maggio alle ore 15:00 – Roma (RM)

Lodigiani Calcio 1972 – FROSINONE

UNDER 14 pro

Campionato terminato

UNDER 13 Pro

Campionato terminato

