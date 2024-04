 Under 15, Catanzaro-Frosinone 1-3

CATANZARO: De Sensi, Calafiore (32′ st Viola), Piccolo, Pellegrino, Furgiuele (5′ st Cavaliere), Drago (10′ st Aldi), Zangari, Suppa (5′ st Faragò), Scarano (10′ st De Dio), Bruno, Parentela (16′ st Costanzo)

A disposizione: Pellicanò, Xu, Bitonti

Allenatore: Pezzano

FROSINONE: G. Rosa, Trulli (6′ st lacobelli), Obeid (32′ st Riggi), Frani, Galimberti (16′ st Esposito), Di Giuseppe, lonta, Bonanno (32′ st Caschera), Carbone (16′ st De Angelis), Taddei, Casagrande

A disposizione: Marchiotto, Sperduti

Allenatore: Olivera

Marcatori: 2’ pt Ionta, 1’ st Zangari, 9’ st Taddei, 26’ st Ionta

Arbitro: Gervasi di Catanzaro

Bellissima vittoria esterna del Frosinone di mister Olivera che spugna il campo del Catanzaro con netto 1-3. Canarini che partono subito con il gol di Ionta dopo appena due minuti per poi gestire tutto il primo tempo. La seconda frazione però non inizia al meglio, con i padroni di casa che trovano la rete del pareggio dopo soli 60” con Zangari. Nonostante questo, i giallazzurri continuano ad imporre il proprio gioco e ritrovano nuovamente il vantaggio con Taddei e qualche minuto dopo il gol del definitivo 1-3, ancora con Ionta. Altri tre punti per questa squadra che sta confermando le proprie potenzialità di domenica in domenica.