 Under 17, Lecce-Frosinone 0-2

LECCE: Cadar, Lattante (28′ st Sasso), Liccardi (28′ st Zanotel), Dell’Anna (15′ st Di Pasquale), Arsena, Vitale, Perrone (21′ st Paglialunga), Spinelli, Leo (28′ st Portaccio), Lenghel, Martano

A disposizione: Bleve

Allenatore: Mazzeo

FROSINONE: Di Giosia, Riccone, Tiberi (10′ st Befani), Tocci, Belloni, Zorzetto, De Filippis (43′ st Falli), Pirani, Carpentieri (32′ st Centofante), Fiorito (43′ st D’Amico), Ruggiero

A disposizione: Vaccaro, Dolciami, Pantano, Calabretta, Diodati

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: 34′ pt Zorzetto rig., 25′ st De Filippis

Arbitro: Palumbo di Bari

Momento di forma strabiliante del Frosinone categoria under 17 che vince 0-2 contro il Lecce. L’ago della bilancia della partita è andato dalla parte degli uomini di Mizzoni che già nei primi minuti di gioco registrano tantissime occasioni rendendosi molto pericolosi, anche se il gol, più che meritato, arriva al 35′ quando Zorzetto realizza il calcio di rigore procurato da Ruggiero. I giallorossi reagiscono, ma un super Di Giosia evita il pareggio. Nel secondo tempo il copione non cambia con De Filippis che si libera bene in aria e realizza lo 0-2. Nel prossimo turno il Frosinone affronterà il Cosenza penultimo in classifica.