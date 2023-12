 Under 15, Frosinone-Catanzaro 1-1

FROSINONE: Rosa, lacobelli, Frani, Grande, Obeid (19′ st Cacciotti), Sperduti, Taddei, R. Rosa, Ionta, Caschera (28′ st De Angelis), Carbone (22′ st Eulisi)

A disposizione: Scordari, Valentino, Paniccia, Galimberti, Ricci, Coccoluto

Allenatore: Olivera

CATANZARO: Maiolino, Calafiore (19′ st Aldi), Piccolo, Pellegrino, Parentela (19′ st Grosso), Drago, Zangari (40′ st De Dio), Sammarro (32′ st Scarano), Faragò (10′ st Suppa), Bruno, Cavaliere (32′ st Furgiuele)

A disposizione: Alcaro, Costanzo, Xu

Allenatore: Pezzano

Marcatori: Taddei 28′ pt, Faragò 15′ pt.

Arbitro: Tesi di Latina; Assistenti: Di Serio e Bordin di Latina

Tra Frosinone e Catanzaro finisce 1-1, con gli uomini di Olivera che con questo punto smuovono ulteriormente la propria classifica. Gara bloccata fin dal primo minuto, che ha subito dato l’illusione di potersi sbloccare solo con gli episodi, che potevano nascere o su errori individuali o da calcio piazzato. E quell’episodio è arrivato a favore dei giallorossi che sfruttano un errore da parte della difesa locale per portarsi in vantaggio con Faragò. Fortunatamente, il Leone è bravo a pareggiare al 28’ la situazione. Infatti, dopo pochi minuti dalla rete ospite, i giallazzurri segnano con Taddei direttamente da calcio d’angolo. Nella ripresa il Frosinone crea tanto senza trovare il gol , nemmeno nella clamorosa occasione all’ 82’ quando purtroppo De Angelis non riesce a trasformare il penalty che avrebbe permesso il sorpasso al fotofinish.