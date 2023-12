 Under 14 Elite, Savio-Frosinone 1-2

SAVIO: Zavata, Colucci (23′ st Fabbretti), Scarpa (26′ st Dediu), D’Orazio, Bramonti, Grisari (33′ st Amoroso), Luca (9′ st Salice), Cardinali (28′ st Hasegan), Cimei, Gentile (35′ pt Asselti), Visenti

A disposizione: Salahoru, Piras

Allenatore: Pigrucci

FROSINONE: Leonardi, Conti (14′ st Frara), Balan (22′ st Verdone), De Luca (9′ st Massa), Grande, Antonelli, Xhemali, Tolomeo, Tacchi (14′ st Cerquozzi), Mastropietro, Ranieri (Minotti)

A disposizione: Crescenzi, Della Rasa, Farina, Polletta

Allenatore: Pacini

Marcatori: Tacchi 12′ pt, Xhemali 20′ st, Fabbretti 29′ st

Arbitro: Carbone di Albano Laziale

Vittoria che sposta veramente tanto, e non solo in ottica classifica, da parte del Frosinone che espugna il Raimondo Vianello a Via Norma contro il Savio per 1-2. Partita ostica contro una squadra ben messa in campo che ha dato filo da torcere agli undici di Pacini, che comunque sono stati bravi a pungere quando bisognava affondare il colpo, e al tempo stesso sono stati pronti a difendersi agli attacchi dei blues. A sbloccare il match sono gli ospiti, dopo un’azione spumeggiante di Xhemali, che si porta a spasso tutta la difesa avversaria, la sfera arriva sui piedi di Tacchi, che da quella posizione difficilmente sbaglia. Per il nostro numero 9 è il quattordicesimo centro stagionale in tredici gare disputate. Nel primo tempo, è obbligatorio sottolineare anche la prova strepitosa di Leonardi che è stato protagonista con tre interventi importanti, uno fra tutti su Luca in uscita a contrasto. Non si vede tutti i giorni, soprattutto in questa categoria una parata del genere, condita da coraggio e sana follia da numero 1. Nella ripresa i giallazzurri raddoppiano con Xhemali, che sigla un gol meritatissimo, dopo un cross magistrale di Cerquozzi. Allo scadere gli uomini di Pigrucci trovano la rete dell’1-2 con Fabbretti. Ottimo risultato, ottima prestazione, quando siamo giunti ormai al giro di boa dell’Under 14 Elite.