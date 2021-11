 UNDER 15, FROSINONE FORZA 6. I RAGAZZI DI MISTER MIZZONI PASSEGGIANO A COSENZA (0-6)

COSENZA: Carrieri, Lanzillotta (dal 10′ st Celebre), Porco (dal 1′ st Pellegrino), Aragona (dal 10′ st Amendola), Tenuta (dal 17′ st Migliazzo), Bonofiglio, Gabriele (dal 17′ st Spingola), Polimeni (dal 10′ st Martino), Marini, Musacchio, Mazzulla (dal 1′ st Marchese)

A disposizione: Marano, D’Acri.

Allenatore: Garofalo.

FROSINONE: Marini, Riccone (dal 34′ st Oscurato), Cazora (dal 24′ st Tiberi), Diodati, Dolciami, Fallo, De Filippis, Tocci (dal 15′ st Zorzetto), Fiorito (dal 1′ st Menichelli), Molignano (dal 15′ st Lombardo), Baptista (dal 24′ st Belli).

A disposizione: Gabriele.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig.na Mandile della sezione di Catanzaro; assistenti sigg. Olivadoti della sezione di Lamezia Terme e Bianchimano della sezione di Rossano.

Marcatori: 15’ pt Fiorito (Frosinone), 30’ pt e 4’ st Baptista (Frosinone), 25’ st Tiberi (Frosinone), 33’ st Belli (Frosinone), 39’ st Oscurato (Frosinone).

Note: recupero: 1’ pt e 4’ st.

COSENZA – Ricco di gol il match tra Cosenza e Frosinone nel centro sportivo “Popilbianco”, i inarrestabili i classe 2007 allenati da mister Mizzoni, 6 gol e clean sheet di Marini.

Nella prima frazione i giallazzurri vanno subito avanti per 0-2, sblocca il risultato Fiorito al quarto d’ora di gioco e alla mezz’ora Baptista raddoppia.

Nella ripresa il Frosinone dilaga e mette a segno altre 4 marcature: prima Baptista segna la sua doppietta personale poi Tiberi cala il poker. Trovano la via del gol anche i subentrati Belli e Oscurato per blindare e consolidare i 3 punti.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio