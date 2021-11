 UNDER 14 PRO, PRIMA VITTORIA STAGIONALE. A FERENTINO IL FROSINONE SUPERA CON UNA MANITA (5-2) IL PERUGIA

FROSINONE: Giora, Summa, Carlaccini (dal 21’ st Stangoni), Mancini, Rosa, Marini, Petraglia (dal 27’ st Pantano), Muccitelli, Carpentieri, Cascone (dal 10’ st Colafrancesco), Ciucci.

A disposizione: Masella, Magliozzi, Reali, D’Arpino.

Allenatore: Broccolato.

PERUGIA: Vinti, Liotti (dal 2’ st Dottori), Peruzzi, Cesarini, Floridi, Agnissan (dal 21’ st Merigo), Sheji, Scricciolo (dal 21’ st Bevanati), Giambaveri (dal 29’ st Fabozzi), Perugini, Condac (dal 10’ st Bellali).

A disposizione: Casciani, Pepe, Tommassini.

Allenatore: Gatti.

Arbitro: sig. Arseni della sezione di Ostia Lido

Marcatori: 9’ pt Ciucci (Frosinone), 12’ pt Sheji rig. (Perugia), 13’ pt Carpentieri (Frosinone), 15’ pt Carlaccini (Frosinone), 26’ st Condac (Perugia), 38’ st e 39’ st Stangoni (Frosinone).

Note: ammoniti: Muccitelli (Frosinone), Giambarveri (Perugia).

FERENTINO – Partita pirotecnica quella andata in scena nel centro sportivo di Ferentino, i giallazzurri del Frosinone hanno rifilato 5 gol al Perugia di mister Gatti.

Partenza lampo dei padroni di casa che vanno in vantaggio dopo meno di 10 minuti di gioco con Ciucci. Risposta immediata del Perugia che ristabilisce la parità grazie ad un calcio di rigore, concesso dal sig. Arseni della sezione di Ostia Lido, perfettamente realizzato dal numero 7 Sheji.

Nemmeno il tempo di festeggiare che Carpentieri riporta avanti il Frosinone e poco dopo Carlaccini cala il tris. Al minuto 26’ della ripresa Condac accorcia le distanze e segna il gol del 3-2.

I cambi di mister Broccolato danno nuova linfa vitale al Frosinone ed infatti il subentrato Stangoni in 20 minuti mette a segno una doppietta che chiude il match.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio