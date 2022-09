 UNDER 15, FROSINONE FORZA SEI. LA REGGINA SI ARRENDE

REGGINA: Li Pera, Amedeo (dal 16’ st Errigo), Curatola, Raso (dal 10’ st Falzia), Franzò (dal 33’ st Ventre), Romeo (dal 33’ st Violi), De Nuccio (dal 10’ st Enapoliti), Cotroneo, Italiano, Chirico (dal 16’ st Gadaleta), Azzarà (dal 16’ st Panzera).

A disposizione: Pellicanò, Ventre, Surace, Violi

Allenatore: Riso.

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 23’ st Lama), Reali (dal 28’ st Pantano), Marini, Mancini, Rosa (dal 10’ st Diglio), Petraglia, Muccitelli, Carpentieri (dal 28’ st Danieli), Callarà (dal 23’ st D’Amico), Befani (dal 10’ st Giacomel).

A disposizione: D’Onofrio.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Frascà della sezione di Locri; assistenti sigg. Cotroneo e Morabito della sezione di Reggio Calabria.

Marcatori: 27′ pt Italiano (Reggina), 3’ st Stangoni (Frosinone), 10′ st Mancini (Frosinone), 15′ st e 35’ st Giacomel (Frosinone), 22’ st Muccitelli (Frosinone), 35’+2’ st Danieli (Frosinone).

Note: ammoniti: Romeo (Reggina), Franzò (Reggina), Carpentieri (Frosinone); recupero: 0’ pt e 3’ st.

REGGIO CALABRIA – Esordio con goleada quella del Frosinone Under 15 contro i pari età della Reggina di mister Riso.

I giallazzurri chiudono il primo tempo in svantaggio dopo il gol al 27’ minuto del numero 9 amaranto, Italiano.

Mister Mizzoni negli spogliatoi sveglia i suoi e al rientro in campo si vedono subito i primi cambiamenti: al 3’ minuto Stangoni riacciuffa il pareggio, al 10’ minuto Mancini completa la rimonta e al quarto d’ora della ripresa Giacomel firma il tris.

Gli ospiti, nonostante il vantaggio, non si fermano e continuano ad attaccare una Reggina in difficoltà.

Al 22’ minuto i canarini incrementano il vantaggio con Muccitelli per poi calare la cinquina ancora con Giacomel.

Nell’extra-time sul tabellino dei marcatori finisce anche Danieli, subentrato a Carpentieri nella ripresa.

Il match termina 1-6.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio