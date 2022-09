 UNDER 16, DIODATI NON BASTA, I GIALLAZZURRI CADONO 2-1 CONTRO LA REGGINA

REGGINA: De Lorenzo, Malara, Guerrisi, Veron, R. Zagari, P. Gatto, Longo (dal 21’ st Romano), Parafioriti (dal 12’ st Caruso), Cosentino, F. Gatto, Maisano (dal 12’ st Putorti).

A disposizione: Ferraiolo, L. Zagari, Misefari, Greco, Panuccio, Postorino.

Allenatore: Misiti.

FROSINONE: Marini, Riccone, Tiberi, Dolciami, Caliandro, Curzi, De Filippis, Diodati, Baptista, Fiorito (dal 10’ st Tocci), Ruggiero (dal 20’ st Bottoni).

A disposizione: Di Giosia, Belli, Molignano, Belloni, Cazora.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: sig. Basile della sezione di Vibo Valentia; assistenti sigg. Piccolo della sezione di Vibo Valentia e Mazza della sezione di Reggio Calabria.

Marcatori: 36’ pt Diodati (Frosinone), 17’ st Putorti (Reggina), 32’ st Cosentino (Reggina).

Note: ammoniti: Guerrisi (Reggina), Dolciami (Frosinone), Diodati (Frosinone), Baptista (Frosinone), Tocci (Frosinone); espulsi: Riccone (Frosinone).

REGGIO CALABRIA – Il Frosinone torna a casa con una sconfitta nel match d’esordio del campionato nazionale Under 16 di Serie A e B.

I giallazzurri hanno affrontato i pari età della Reggina presso il Centro Sportivo Sant’Agata di Reggio Calabria.

Il Frosinone guidato da mister Mancone comincia benissimo la gara e prima della fine della prima frazione va in vantaggio per 1-0 grazie ad una marcatura di Diodati. Nella ripresa però la Reggina scende in campo con un piglio diverso creando diverse occasioni da gol fino al 17’ quando il Putorti, subentrato a Maisano, ristabilisce la parità.

I padroni di casa vogliono la rimonta e la trovano con Cosentino che al 32’ minuto batte Marini siglando il gol del definitivo 2-1.

