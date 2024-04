 Under 15, Frosinone-Palermo 0-3

FROSINONE: Rosa, Iacobelli, Obeid, Riggi, Sperduti, Di Giuseppe, Bonanno (15′ st Morici), Caschera (8′ st Ionta), Eulisi (8′ st Esposito), Taddei, Casagrande (25′ st Trulli)

A disposizione: Scordari, Frani, Galimberti, Valentino, Ricci

Allenatore: Olivera

PALERMO: Giacalone, Scelta, Lentini (20′ st Pipitò), Balsamo, Milazzo, Sciortino, La Corte (30′ st Pizzitola), Vitale (31′ st Ingrassia), Balsamo (2′ st Sabella), Puccio, Greco (20′ st Giarraffa)

A disposizione: Musto, Ruvolo, Corda, Palumbo

Allenatore: Chiappara

Marcatori: 6′ st Milazzo, 34′ st Sabella, 39′ st Pipitò

Arbitro: Bernardi di Latina; Assistenti; Biondi di Latina e Cappellini di Roma 2

Tanto rammarico alla fine della partita contro il Palermo per l’under 15 di mister Oliveira che domina la gara senza però raccogliere niente di quanto seminato nell’arco del match. Nel primo tempo i canarini attaccano creando tantissime occasioni da gol, ma senza trovare la gioia del vantaggio. La seconda frazione parte ancora una volta a favore dei padroni di casa che sprecano con Taddei un calcio di rigore. Da lì in avanti il copione cambia notevolmente, con gli ospiti che nella prima conclusione veramente pericolosa si portano in avanti, trovando nei minuti successivi il gol dello 0-2 e del definitivo 0-3.