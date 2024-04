Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Napoli. Attivazione, esercitazioni tecnico-tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Gelli e Marchizza. Lavoro personalizzato per Harroui, Monterisi e Lirola. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino.