 UNDER 15, GIACOMEL E BEFANI ABBATTONO IL COSENZA (3-0)

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 30’ st Pantano), Lama (dal 25’ st Attanasio), Mancini, Marini, Reali, Petraglia (dal 1’ st Muccitelli), Callarà (dal 15’ st Danieli), Giacomel (dal 1’ st Carpentieri), D’Amico (dal 1’ st Giampaolo), Befani.

A disposizione: Cera, Cocchieri, Ponte.

Allenatore: Mizzoni.

COSENZA: La Torre, De Luca (dal 25’ st Baldino), Brusco (dal 34’ pt Chiappetta), Castagna, Patitucci (dal 35’ st Gaudio), Curatelo, Cavaliere (dal 35’ st Sabino), Casella (dal 1’ st Pagliuso), Montervino, Mazzulla, Bartucci.

A disposizione: Bianco, Binetti, Ziccarelli, Falbo.

Allenatore: Garofalo.

Arbitro: Sig. Taboga della sezione di Latina; assistenti: Pacifici della sezione di Ciampino e Agostini della sezione di Latina.



Marcatori: 19’ pt Giacomel (F), 40’ pt e 13’ st Befani (F).

Note: Ammoniti: Muccitelli (F), Petraglia (F), Attanasio (F), Mazzulla (C) e Castagna (C).

CEPRANO – Il Frosinone Under 15 vince anche con il Cosenza e sale a quota 26 punti. I ragazzi di mister Mizzoni, a 3 giornate dalla fine, si trovano al 4° posto in classifica in piena zona playoff a +6 dal Bari quinto e a -4 dalla Reggina terza.

I giallazzurri partono benissimo costruendo sull’out di destra con Stangoni che imbuca per Befani, il numero 11 non arriva sul pallone per un soffio.

Capovolgimento di fronte, Bartucci lancia lungo per Mazzulla ma Giora legge bene l’azione e interviene.

I padroni di casa si rendono pericolosi anche su calcio da fermo con una palla messa sul secondo palo da Reali per Belloni, sponda per D’Amico che calcia al volo ma la conclusione viene parata da La Torre.

Al 19’ minuto il match si sblocca, la retroguardia del Cosenza perde palla nella propria metà campo, Giacomel riceve palla e parte in solitaria battendo La Torre con un tocco morbido.

Al 25’ minuto il Frosinone sfiora il raddoppio: calcio d’angolo respinto dalla difesa degli ospiti, la sfera finisce sui piedi di Stangoni che calcia al volo dalla trequarti campo e impegna seriamente La Torre che concede l’angolo.

Al 40’ minuto il Frosinone si porta sul 2-0 con un gol da vero opportunista da parte di Befani. Azione offensiva di Petraglia che serve al limite dell’area D’Amico che calcia direttamente in porta, La Torre in tuffo respinge il pallone ma sulla palla vagante si fionda Befani che ci mette il piede e insacca.

Nella ripresa il Frosinone concede qualcosina in più agli avversari, al 3’ minuto la retroguardia di Mizzoni si fa sorprendere in contropiede da Mazzulla che parte sulla fascia ma Marini è bravo ad intervenire e ad interrompere l’offensiva.

Al 13’ minuto il Frosinone cala il tris, ancora con un gol di Befani: lancio dalla difesa di Stangoni, Befani attacca il primo controllo di Curatelo, ruba il pallone e mette alle spalle del numero 1 del Cosenza.

Il match termina 3-0.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio