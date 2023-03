 UNDER 17, FROSINONE E COSENZA SI DIVIDONO LA POSTA IN PALIO (1-1)

COSENZA: Abruzzese, Bonofiglio, Barone, Sarpa, Bevilacqua, Naccarato, Leso (dal 32’ st De Luca), Gabriele (dal 10’ st Drame), Roseti (dal 41’ st Chiappetta), Delicato, Klavins.

A disposizione: Sten, Salvino, Francese, Zicaro, Gravina, Zagarese.

Allenatore: Angotti.

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Bianchi, Orlandi (dal 16’ st Paparelli), Pelosi (dal 1’ st Iachini), De Rita, Izzo (45’ st Shkambaj), Silvestri (da, 16’ st Ambrosini), Mezsargs (dal 45’ st Fiorletta), Sitek (dal 27’ st Centra), Rizzo (dal 27’ st Bauco).

A disposizione: Gabriele.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Gatto della sezione di Lamezia Terme; assistenti: Sigg. Fanara della sezione di Cosenza e Cozza della sezione di Paola.

Marcatori: 22’ pt Leso (C), 28’ pt Rizzo (F).

Note: Ammoniti: Orlandi (F), Izzo (F); recupero: 4’ pt e 7’ st.

COSENZA – Il Frosinone Under 17 non riesce a battere il Cosenza a domicilio e porta a casa solamente un punto.

I canarini scendono così al 5° posto a pari punti con la quarta, il Benevento, e con ancora quattro giornate di campionato da disputare.

Accade tutto nel primo tempo: parte meglio il Cosenza che trova il gol al 22’ minuto grazie a Leso ma il Frosinone non accusa il colpo e reagisce immediatamente pareggiando i conti con Rizzo.

Nella ripresa il risultato non cambia e il match termina 1-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio