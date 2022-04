 UNDER 15, IL FROSINONE CADE AL FOTOFINISH MA SI REGALA I PLAYOFF

FROSINONE: Marini, Riccone, Lupi (dal 20’ pt Tiberi), Caliandro, Dolciami, Cazora (dal 1’ st Molignano), De Filippis, Tocci, Baptista, Buonpane, Menichelli (dal 1’ st Fiorito).

A disposizione: De Rienzo, Oscurato, Mariniello, Sterbini, Marchesi, Belli.

Allenatore: Mizzoni.

ROMA: De Marzi, Tesauro, Cama, Zinni, Di Nunzio, Nardin, Lulli (dal 1’ st Morucci), Panico, Cinti (dal 17’ st Sugamele), Coletta, Belmonte.

A disposizione: Stomeo, Marchetti, Terlizzi, Troiani, Valenza, Malafronte, Scacchi.

Allenatore: Rizzo.

Arbitro: sig. Di Palma della sezione di Cassino; assistenti sigg. L’Erario e Di Biasio della sezione di Formia.

Marcatori: 35’ st Morucci (Roma).

Note: ammoniti: Dolciami (Frosinone), Di Nunzio (Roma), Morucci (Roma); recupero: 1’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Sconfitta poco amara per i giallazzurri di mister Mizzoni contro la Roma.

Il Frosinone ha affrontato la capolista del campionato under 15 a viso aperto, imponendo il proprio gioco e mettendo in difficoltà gli avversari.

Nonostante la sconfitta però i canarini approdano ugualmente ai Play-off chiudendo la regular season al 3° posto in classifica, mentre la Roma di mister Rizzo grazie al gol siglato dal subentrato Morucci, negli ultimi minuti del match, mantiene il primato e vince il campionato.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio