 UNDER 15, IL FROSINONE NON SI ARRENDE E STACCA IL PASS PER LE FASI FINALI. BATTUTO IN RIMONTA IL BARI

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 18’ st Petraglia), Reali, Mancini, Marini, Pantano (dal 25’ st Colafrancesco), Lama, D’Amico (dal 25’ st Attanasio), Carpentieri, Callarà (dal 37’ st Giampaolo), Befani (dal 37’ st Giacomel).

A disposizione: Cera, Cocchieri, Muccitelli.

Allenatore: Mizzoni.

BARI: Armenise, Sabatiello, Novembrino (dal 22’ st Anaclerio), Basile Nesta, Paparella, Giannico, Sivilli (dall’11’ st Padula), Di Monte (dal 35’ st Monopoli), Parisi, De Tullio (dall’11’ st Positano), Scarano (dal 22’ st Di Cuonzo).

A disposizione: Dente, Soldani, Mundo, De Marzo.

Allenatore: La Nera.

Arbitro: Sig. Giudice della sezione di Frosinone; assistenti: Sigg. Scifo della sezione di Trento e Spizuoco della sezione di Cagliari.

Marcatori: 15’ st Scarano (B), 29’ st Befani (F), 33’ st Carpentieri (F).

Note: ammoniti: Befani (F), Di Monte (B).

CEPRANO – Al “Vollero” di Ceprano va in scena il match tra Frosinone e Bari valevole per l’accesso alle fasi finali. I ragazzi di mister Mizzoni sfidano i pari età di mister La Nera con i precedenti che sorridono ai canarini grazie a due vittorie: 2-1 nel girone d’andata e 1-0 nel girone di ritorno.

Il match sembra spento, le due compagini sono consapevoli della difficoltà del match e infatti il primo tempo finisce in parità.

Nella ripresa termina la fase di studio e le due squadre cominciano a fare sul serio attaccando con più convinzione.

Arrivati al quarto d’ora del secondo tempo arriva il gol che sblocca il risultato grazie ad un calcio di punizione da oltre 20 metri battuto da Scarano, il numero 11 calcia direttamente in porta e beffa Giora.

I padroni di casa non ci stanno e provano subito a ristabilire la parità e trovano il gol al 29’ minuto con Befani servito in maniera impeccabile da Petraglia.

Il gol dell’1-1 da morale ai giallazzurri che non danno respiro agli ospiti e al 33’ minuto riescono a completare la rimonta segnando il gol del 2-1.

Marini lancia lungo a pescare Attanasio, il giallazurro si libera e vede nello spazio Carpentieri che è lesto a concludere a rete e a battere Armenise in uscita.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio