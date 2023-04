 UNDER 15, IL FROSINONE PERDE A ROMA (2-0) MA IL QUARTO POSTO È BLINDATO

ROMA: Sbaccanti, Tosti, Carlaccini, Piermattei, Pallassini (dal 38’ st Forni), Basile, Malafronte (dal 14’ st Vella), Mariani, Modugno (dal 28’ st Luzi), Di Marino (dal 1’ st Darboe), Maccaroni (dal 28’ st Legrottaglie).

A disposizione: Marcaccini, Caviglia, Mirenzi, Pietro Teixeira.

Allenatore: Scala.

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 39’ st Danieli), Reali, Mancini (dal 39’ st Ponte), Marini, Pantano (dal 39’ st Cocchieri), Lama (dal 32’ st Colafrancesco), Attanasio (dal 1’ st D’Amico), Befani, Callarà (dal 3’ st Campochiaro), Petraglia (dal 19’ st Giampaolo).

A disposizione: Cera, Muccitelli.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig.ra Orazi della sezione di Albano Laziale; assistenti: Sigg. Testa e Vedovato della sezione di Roma 2

Marcatori: 29′ pt Pallassini (R), 40’ st Luzi (R).

Note: recupero: 0’ pt e 3’ st.

ROMA – Il Frosinone esce sconfitto contro i pari età della Roma ma rimane al quarto posto in classifica, pronto per affrontare i Playoff.

Il match comincia bene per i giallazzurri che vanno vicini allo 0-1 ma l’azione più ghiotta capita sui piedi di Callarà che parte in solitaria per vie centrali, supera diversi avversari e calcia in porta, il numero uno della Roma smanaccia e concede il calcio d’angolo.

Al 29’ minuto la Roma non perdona e passa in vantaggio con Pallassini che sfrutta al meglio l’assist dalla sinistra di Di Marino.

Il Frosinone ci prova ancora con Callarà dalla distanza ma Sbaccanti intercetta e nega al canarino il gol del pareggio.

Nelle azioni offensive il numero 10 del Frosinone è sempre presente: al 20’ della ripresa Callarà fa partire un tiro-cross da calcio di punizione che per poco non finisce in rete, provvidenziale l’intervento di Sbaccanti.

Nell’extra time la Roma chiude i giochi grazie al gol di Luzi.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio