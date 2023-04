 UNDER 14 ÉLITE, LA VIGOR PERCONTI BATTE 1-0 IL FROSINONE

VIGOR PERCONTI: Musolino (dal 35’ st Savini), G. Esposito, Gilardini (dal 39’ st Caterini), Ragazzoni (dal 22’ st Gariani), Piroli, Dori, Panfilo (dal 17’ st Pierini), Pierangelini, Magliozzi (dal 28’ st S. Esposito), Aprea (dal 28’ st Palermi), De Angelis (dal 32’ st Cioli)

A disposizione: Aquino, Grigoletto.

Allenatore: Loconte.

FROSINONE: G. Rosa, Di Giuseppe, Iacobelli, Sperduti (dal 14’ st Trulli), E. Riggi, R. Rosa, Eulisi (dal 1’ st Caramanica), Esposito, Carbone (dal 22’ st Fioretti), Paniccia (dal 14’ st Voidoc), Casagrande (dal 35’ st Ricci).

A disposizione: Scordari, Pantalone, Pileri.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Kauan Paes De Oliveira della sezione di Roma 2

Marcatori: 9’ pt Panfilo (V).

Note: ammoniti: G. Esposito (V), Pierini (V), E. Riggi (F), Fioretti (F); espulsi: G. Esposito (V).

ROMA – La Vigor Perconti compie l’impresa e vince 1-0 contro il Frosinone.

I canarini vanno sotto nella prima frazione ma non riescono a ristabilire la parità, per la compagine romana in gol Panfilo, numero 7 dello scacchiere di mister Loconte.

La Vigor grazie ai 3 punti sale a quota 47 punti, terzo posto in solitaria, mentre il Frosinone rimane a 57 con la Nuova Tor Tre teste che approfitta del passo falso per diminuire lo svantaggio in classifica.

Quattro giornate ancora da disputare, 12 punti in gioco, prima della fine del campionato.



