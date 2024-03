 Under 15, Lazio-Frosinone 1-3

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, Cappuccini (35′ st Terracina), Miloiu (40′ pt Agrifoglio), Berni Canani, Materazzi (35′ st D’Agostino), Morelli (35′ st Bellissima), Clarizia, Martellucci, Dimaggio

A disposizione: Patarini, Palancica, Florio, Morucci, Diori

Allenatore: Galluzzo

FROSINONE: Rosa, Iacobelli, Obeid, Riggi, Sperduti (21′ st Valentino), Di giuseppe, Ionta, Caschera (18′ st Esposito), Morici (21′ st Bonanno), Taddei, Casagrande

A disposizione: Scordari, Frani, Trulli, Cacciotti, Ricci

Allenatore: Olivera

Marcatori: 35′ pt Ionta, 17′ st Materazzi, 32′ st Taddei, 33′ st Casagrande

Arbitro: Tomeo

Ottima prestazione della squadra di mister Oliveira che batte la Lazio per 1-3 con una partita sontuosa. Già nel primo tempo la partita si incanala nei giusti binari con la rete di Ionta, che fa concludere la prima frazione in vantaggio per gli ospiti. La Lazio nel secondo tempo riesce a pareggiare con Materazzi, ma è solo un fuoco di paglia visto che il Frosinone, caparbiamente trova prima la rete del nuovo vantaggio con Taddei e un minuto dopo Casagrande chiude definitivamente i giochi.