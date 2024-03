 Under 16, Lazio-Frosinone 1-1

LAZIO: Giacomone, Buonafede (30′ st Papandrea), Noto, De Fraia, Di Marzio, Ciucci, Di Claudio (16′ st De Angelis), De Cortes, Polinari, Callarà (20′ st Romanelli), Zangari (20′ st Costantini)

A disposizione: Croce, Di Liberto, Reita, Panariello, Fanku

Allenatore: Procopio

FROSINONE: Russi, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Grande (12′ st Marini), Reali, Castellani, Mancini, Befani, Menghini (26′ st Rosa), Carpentieri (40′ st Attanasio)

A disposizione: Giora, Saccheri, Abbriano, Petraglia, Borghi, Giacomei

Allenatore: Marsella

Marcatori: 31′ pt Befani rig., 3′ st De Cortes

Arbitro: Ercole di Latina

Finisce 1-1 la gara dei giallazzurri di Marsella contro la Lazio, una partita molto equilibrata che ha visto regnare tantissimi duelli al centro del campo. Primo con il biancocelesti in netta difficoltà nei primi 20′ nel quale gli ospiti hanno avuto occasioni ghiotte per portarsi in vantaggio, mentre nella seconda parte sicuramente molto meglio i padroni di casa. Al 36′ arriva l’episodio che sblocca il match, ovvero il calcio di rigore conquistato da Menghini e realizzato da Befani. La prima frazione si conclude con un Russi strepitoso e con la clamorosa occasione sprecata da Colafrancesco in contropiede. Nel secondo tempo i giallazzurri sono soporiferi e la compagine di Procopio ne approfitta con il gol di De Cortes. Il match si conclude quindi con un pareggio, nonostante la squadra di Marsella abbia dominato per la restante parte della seconda frazione, quindi resta il rammarico per non aver portato a casa il bottino pieno.