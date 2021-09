 UNDER 15, PAREGGIO PIROTECNICO (3-3) TRA FROSINONE E BENEVENTO

FROSINONE: Gabriele, Riccone, Cazora (dal 17’ st Menichelli), Diodati (dal 25’ st De Filippis), Dolciami, Tiberi, Buompane, Tocci, Fiorito, Zorzetto (dal 17’ st Vigliotti), Baptista (dal 17’ st Lombardo).

A disposizione: Bracaglia, Lupi, Molignano, Falli, Sterbini.

Allenatore: Mizzoni.

BENEVENTO: Nunziante, Zanni, Falcone (dal 4’ st Baldinucci), Santucci, Nonga (dal 21’ st Salierno), Verza, Cerciello (dal 1’ st Sasso), Borrelli, Buccoliero, De Stefano (dal 15’ st De Marco), Spanò (dal 21’ st Ambrosio).

A disposizione: Marino, Masi, Diez, Pellino.

Allenatore: Carbone.

Arbitro: sig. Zangrilli Davide della sezione di Frosinone; assistenti sigg. Salustri Leonardo e Socea Gabriel Alessandro della sezione di Aprilia.

Marcatori: 32’ pt Baptista (Frosinone), 3’ st Fiorito (Frosinone), 14’ st Buccoliero (Benevento), 19’ st Spanò (Benevento), 20’ st Buompane (Frosinone), 26’ st Verza (Benevento).

Note: ammoniti: Buompane (Frosinone), Nonga (Benevento), Santucci (Benevento); espulsi: Santucci (Benevento).

FERENTINO – Termina con un pareggio ricco di gol la prima giornata del campionato nazionale Under 15 del Frosinone. Le due compagini si sono affrontate a viso aperto ma a sbloccare il risultato è stato il Frosinone, alla mezz’ora, con Baptista che ha sfruttato in maniera ottimale un tu per tu con l’estremo difensore del Benevento. Bravi i ragazzi di mister Mizzoni che hanno capitalizzato la prima vera e propria azione pericolosa del primo tempo.

Nella ripresa il signor Zangrilli della sezione di Frosinone concede un calcio di rigore ai giallazzurri, dal dischetto si presenta Fiorito ma Nunziante è bravo a neutralizzare. Lo stesso Fiorito però si fa perdonare subito dopo riuscendo ad andare in rete e portare i suoi sul 2-0.

Al minuto 13’ il Benevento rimane in inferiorità numerica, il numero 4 Santucci viene espulso per somma di ammonizioni. Al minuto 14’ del secondo tempo i giallorossi accorciano le distanze grazie ad una rete di Buccoliero e 5 minuti dopo pareggiano con Spanò.

Il 2-2 è una doccia fredda per i canarini ma con personalità hanno reagito tornando di nuovo in vantaggio con Buompane. Il vantaggio però dura pochi minuti perché il Benevento trova subito il gol del definitivo 3-3 siglato da Verza.

