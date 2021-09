 UNDER 16, IL FROSINONE CADE DI MISURA (0-1) CONTRO IL BENEVENTO

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, Orlandi (dal 31’ st Ambrosca), Silvestri, Saputo, Iachini, Rizzo (dal 20’ st Remolo), Ambrosini (dal 15’ st Fiorletta), Coiro, Mezsargs, Centra (dal 15’ st Buttarazzi e dal 31’ st Di Cristofaro).

A disposizione: Romano, Bocanelli, Pelosi, Di Francesco.

Allenatore: Galuppi.

BENEVENTO: Gargiulo, Umile (dal 20’ st Fastiggi), Ciurleo, Napolitano (dal 20’ st Polverino), Politi, Eletto, Rucci (dal 30’ st D’Ambrosio), Pellegrino, Ciprio (dal 30’ st Patricelli), Carfora, Fierro (dal 13’ st Rispoli).

A disposizione: Simeoli, Esposito, Guerra, Ruggiero.

Allenatore: Fusaro.

Arbitro: sig. Colelli Alessandro della sezione di Ostia Lido; assistenti sigg. Mattacchione Francesco Maria della sezione di Ostia Lido e Cedrone Daniele della sezione di Cassino.

Marcatori: 11’ pt Carfora (Benevento).

Note: ammoniti: Rucci (Benevento); recupero: 0’ pt e 5’ st.

FERENTINO – I canarini Under 16 guidati da mister Galuppi cadono all’esordio del campionato nazionale Under 16. Al Benevento basta un tempo per portare a casa i primi 3 punti grazie ad un gol di Carfora dopo 11 minuti di gioco. Il numero 10, servito da Ciprio, è riuscito a battere Grasso e a portare i suoi in vantaggio.

Il Frosinone non si è perso d’animo ed ha provato fin da subito a recuperare il risultato senza però riuscire nell’intento.

Prima della fine della prima frazione un super Gargiulo ha negato il gol del pareggio ai giallazzurri: missile terra-aria di Coiro ma il numero 1 del Benevento, in tuffo, è riuscito a togliere la sfera dall’incrocio dei pali.

Nella ripresa stesso copione, diversi capovolgimenti di fronte con i padroni di casa pericolosissimi in più di qualche circostanza ma il match non va oltre lo 0-1.

La prossima giornata vedrà il Frosinone affrontare il Crotone in trasferta.

