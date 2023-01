 UNDER 15, POKER DEL FROSINONE AI DANNI DEL PALERMO

PALERMO: Florulli, G. Ribaudo, Pace, La Mantia, Lugaro, Massei (dal 22’ st Tartamella), Motisi, A. Ribaudo (dal 34’ st Sciortino), Ciani (dal 16’ st Mazzè), Di Giangregorio (dal 16’ st Pipitò), Nicolosi (dal 16’ st Colicchia).

A disposizione: Pizzuti, Gelardi, Sciortino, Sorrentino, Profeta.

Allenatore: Sanfilippo.

FROSINONE: Giora, Somma, Danieli (dal 31’ st Lama), Muccitelli, Marini, Reali, Attanasio (dal 1’ st Petraglia), Callarà, Carpentieri, Giampaolo (dal 1’ st Ponte), Befani (dal 16’ st Giacomel).

A disposizione: Cera, Cocchieri, Pantano, Stangoni.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig. Chiappara della sezione di Palermo; assistenti: Sigg. Tuttoilmondo e Duric della sezione di Palermo.

Marcatori: 11′ st e 42′ st Carpentieri (F), 20′ st Giacomel (F), 25′ st Ciani (P), 45′ st Callarà (F)

Note: ammoniti: Nicolosi (P), La Mantia (P), Colicchia (P).

PALERMO – Seconda vittoria consecutiva e quarto posto in classifica, il Frosinone di mister Mizzoni riesce a riprendersi alla grande dalla sconfitta per 1-0 contro la Roma della 9ª giornata di campionato.

3 punti che permettono ai canarini di superare il Benevento e di rimanere agganciati alla Salernitana terza in classifica.

Nel primo tempo le due compagini non affondano il colpo e cercano di studiarsi quanto più possibile e infatti si va a riposo sullo 0-0.

Nella ripresa però la trama della partita cambia, il Frosinone entra in campo con un piglio diverso e infatti già all’11’ minuto Carpentieri fa 0-1.

9 minuti dopo Giacomel, subentrato a Befani, batte Florulli e raddoppia ma c’è subito la reazione dei padroni di casa che accorciano le distanze con Ciani.

Il Frosinone amministra bene ma nel finale dilaga ancora con Carpentieri e nell’ultimo minuto utile chiude i giochi con Callarà.

