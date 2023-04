 UNDER 15, RISCATTO FROSINONE! VITTORIA PER 3-1 CONTRO IL LECCE

FROSINONE: Giora, Lama (dal 28’ st Danieli), Cocchieri (dal 1’ st Colafrancesco), Mancini (dal 28’ st Muccitelli), Pantano, Reali, Stangoni (dal 20’ st Giampaolo), D’Amico (dal 1’ st Attanasio), Giacomel (dal 1’ st Petraglia), Callarà (dal 38’ st Campochiaro), Befani.

A disposizione: Cera, Ponte.

Allenatore: Mizzoni.

LECCE: Conte, Magrì (dal 29’ st Mariano), Bozzolo (dal 18’ st Palmieri), Maiotti (dal 38’ st Manni), Basile, Muya, Persano (dal 18’ st Sorace), Candido (dal 29’ st Sergi), Di Natale (dal 18’ st Margheriti), Marrocco, De Paolis (dal 38’ st Danese).

A disposizione: Ciaccia, D’Agostino.

Allenatore: Renna.

Arbitro: Sig. Tesi della sezione di Latina; assistenti: Sigg. Di Blasio della sezione di Ostia Lido e Di Giacomo della sezione di Roma 2.

Marcatori: 8’st Attanasio (F), 23’st Callarà rig. (F), 29’st Befani (F), 41’st Basile (L)

Note: ammoniti: Stangoni (F), Mancini (F), Reali (F), Persiano (L), Basile (L), Margheriti (L); recupero: 1’ pt e 4’ st.

CEPRANO – Vittoria netta quella degli under 15 del Frosinone contro i pari età del Lecce.

I canarini si sono imposti per 3-1 sbloccando il risultato nella ripresa e dilagando in trenta minuti, inutile il gol della bandiera di Basile negli ultimi minuti di gioco.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 a sbloccare il risultato ci pensa Attanasio, subentrato al posto di D’Amico, che è lesto a spingere in rete una palla vagante all’interno dell’area di rigore.

Il raddoppio arriva su calcio di rigore con Callarà che batte Conte e fa esultare i suoi.

Sei minuti dopo il gol del 2-0 arriva il tris: incursione di Petraglia che viene sventata, la sfera finisce sui piedi di Befani che con un controllo orientato supera un difensore e con un incrocio perfetto deposita in rete.

Al 41’ minuto Basile segna il gol del 3-1 finale.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio