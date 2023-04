 UNDER 17, A NARNI VINCE L’EQUILIBRIO. 2-2 TRA TERNANA E FROSINONE

TERNANA: Leonardi, Pasquale, Visami, Aldovrandi, Petrara, Valenti, Bartolocci (dal 10’ st Mellini), Fulga, Zamporlini (dal 29’ st Principi), Loconte (dal 44’ st Longo), Stoianov (dal 10’ st Piscopo).

A disposizione: Giovanelli, Rossi, Sanna, Primi, Dibra.

Allenatore: Schenardi.

FROSINONE: Grasso, Cozzolino, Shkambaj, Orlandi, Derita, Iachini, Schietroma, Ambrosini (dal 22’ st Paparelli), Sitek (dal 28’ st Coiro), Fiorletta, Rizzo (dal 28’ st Bauco).

A disposizione: Minicangeli, Pelosi, Di Cristoforo, Silvestri.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: Sig. Capoccia della sezione di Perugia; assistenti Sigg. Cardinali della sezione di Perugia e Giovanardi della sezione di Terni.

Marcatori: 7’ pt Bartologgi (T), 44’ pt Derita (F), 13’ st Piscopo (T), 27’ st Orlandi (F).

Note: ammoniti: Petrara (T), Fulga (T), Iachini (F), Orlandi (F).

NARNI – Ternana e Frosinone si dividono la posta in palio. La Ternana blocca il Frosinone sul 2-2 e sale a quota 22 punti, i canarini invece non sfruttano la sconfitta della Reggina e rimangono a -4 dal terzo posto.

Il match si mette subito in salita per i ragazzi di mister Ledesma perché Bartolocci impiega 7’ minuti per portare la Ternana in vantaggio.

Il Frosinone non demorde e trova il gol del pareggio allo scadere della prima frazione con De Rita che batte Leonardi.

Nella ripresa i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio con Piscopo ma al 27’ minuto Orlandi riacciuffa il pareggio.

Il match termina 2-2.

Settimana di riposo per i classe 2006, si torna in campo il 16 aprile per la penultima giornata di campionato.

