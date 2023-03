 UNDER 16, 0-0 TRA BENEVENTO E FROSINONE

BENEVENTO: Marino, Masi, Malafronte, Borrelli, Zanni, Nonga, Sasso (dal 40’ st Cerciello), Santucci (dal 22’ st De Martino), Nurcato (dal 35’ st Coppola), De Michele, De Stefano (dal 35’ st Buccoliero).

A disposizione: Nigro, Puca, Giorgione, Falcone, Monticelli.

Allenatore: Fusaro.

FROSINONE: Marini, De Filippis, Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi (dal 25’ st Fiorito), Molignano (dal 1’ st Buonpane), Diodati, Bisogno (dal 1’ st Baptista e dal 31’ st Belli), Ruggiero (dal 27’ st Marsili), Tocci.

A disposizione: Di Giosa, Tiberi, Eulisi, Calabretta.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig. Gallo della sezione di Castellammare di Stabia; assistenti Sigg. Cozzuto della sezione di Formia e Calce della sezione di Cassino.

Marcatori: –

Note: ammoniti: De Michele (B), Malafronte (B), Nonga (B), Tocci (F).

BENEVENTO – La gara valida per la 16ª giornata del campionato under 16 girone D tra Benevento e Frosinone termina 0-0.

Match super equilibrato dal primo all’ultimo minuto con poche azioni veramente pericolose e con le due difese attente in fase difensiva.

Il pareggio porta il Frosinone a -3 dal secondo posto e il Benevento a +5 dal Lecce sesto in classifica. A due giornate dalla fine, i canarini ormai hanno in pugno i playoff e nel prossimo turno affronteranno i pari età del Lecce, in casa.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio