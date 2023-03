 UNDER 15, SPETTACOLO A BENEVENTO MA IL FROSINONE CADE 5-4

BENEVENTO: Angellotto, Siani, Battista, Infante, Pisani, D’Ambrosio, Kwete, Del Gaudio (dal 25’ st Matrone), Iasevoli (dal 20’ st Cuozzo), Giugliano, Russo (dal 39’ st Bosso).

A disposizione: Limodio, Formicola, Falconio, Iuliano, Sarnataro, Vorraro.

Allenatore: D’Onofrio.

FROSINONE: Giora, Stangoni (dal 32’ pt Lama), Cocchieri (dal 1’ st Danieli), Mancini, Marini, Reali, D’Amico (dal 1’ st Petraglia), Callarà (dal 39’ st Colafrancesco), Carpentieri, Giampaolo (dal 20’ st Muccitelli), Befani (dal 39’ st Giacomel).

A disposizione: Cera, Pantano, Ponte.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig. Fortino della sezione di Nocera Inferiore; assistenti Sigg. Palma e Buffardi della sezione di Nocera Inferiore

Marcatori: 6’ pt Callarà (F), 12’ pt Russo (B), 20’ pt Kwete (B), 2’ e 30’ st Giugliano Rig. (B), 9’ e 23’ st Befani (F), 12’ st Carpentieri (F), 26’ st Cuozzo (B).

Note: ammoniti: Kwete (B), Cocchieri (F), Carpentieri (F).

BENEVENTO – Termina con una sconfitta il match pirotecnico tra Benevento e Frosinone, uno spettacolo unico con ben 9 gol, 3 nella prima frazione e 6 nella ripresa.

I ragazzi guidati da mister Mizzoni passano subito in vantaggio con il gol di Callarà ma il Benevento non ci sta e reagisce ristabilendo la parità sei minuti dopo. Al 20’ minuto i padroni di casa la ribaltano con Kwete che batte Giora e porta le streghe sul 2-1.

Nella ripresa il Sig. Fortino della sezione di Nocera Inferiore concede un penalty ai giallorossi, dal dischetto si presenta Giugliano che con freddezza cala il tris.

Il Frosinone gioca con cuore e grinta riuscendo ad accorciare al 9’ minuto con Befani e poi a pareggiare con Carpentieri.

Il match però non è chiuso, le due squadre non sono sazie e infatti al 23’ minuto il Frosinone la ribalta segnando il 4-3 con Befani.

Dal 4-3 i padroni di casa assediano l’area del Frosinone e accade l’impossibile: al 26’ minuto Cuozzo segna il 4-4 e quatto minuti dopo Giugliano regala ai suoi 3 punti importantissimi in ottica play-off.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio