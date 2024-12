 UNDER 16 E UNDER 15, LE PAROLE DEI DUE TECNICI

Una sconfitta ed un pareggio per l’Under 16 e l’Under 15 del Frosinone, si chiude così il 2024 del settore giovanile giallazzurro, queste le parole nel post gara dei tecnici Centioni e Durante:

UNDER 16, Centioni: E’ stata una partita combattuta, su un campo ai limiti della praticabilità ma questo lo sapevamo e l’avevamo preparata cercando di sfruttare le situazioni sulle seconde palle. Si è rivelata in effetti una partita sporca, purtroppo ancora due episodi negativi ci hanno condannato a rincorrere. Gli episodi in questo periodo non ci girano a nostro favore, i ragazzi stanno lavorando benissimo in settimana e non gli posso rimproverare nulla”.

UNDER 15, Durante: “Credo che meritavamo di vincere questa partita vedendo le tante occasioni che abbiamo avuto. Venivamo da una sconfitta contro la Lazio e pareggiare è un buon risultato che muove la classifica. Siamo veramente contenti perché il miglioramento dei ragazzi è evidente e tutto ciò ci dà un’iniezione di fiducia in vista del girone di ritorno. Questo risultato ci fa passare bene il Natale e ci tengo a fare gli auguri di buone feste a tutti i genitori dei nostri ragazzi e alla società”.