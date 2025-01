 SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Al via il 2025 del Settore Giovanile giallazzurro, si inizia con la Primavera di mister Pesoli, impegnata in casa dell’Avellino, obiettivo allungare la striscia positiva di risultati ed incrementare il bottino in testa alla classifica. Impegno tutt’altro che semplice per l’Under 17 in casa del Napoli, per i ragazzi di mister Lucidi l’appuntamento con la vittoria manca da due turni e l’occasione di tenere il ritmo playoff è ghiotta. Doppio impegno a Fiuggi contro la Salernitana per gli Under 16 e Under 15. In campo anche l’Under 14 Pro, che all’Agostino Di Bartolomei sfiderà la capolista Roma. Impegno in casa dell’Atletico 2000 per gli Under 14 Elite.

Di seguito il programma completo:

PRIMAVERA: AVELLINO – FROSINONE

Sabato 11 gennaio, ore 14.30, Stadio Russo – Venticano (AV)

UNDER 17: NAPOLI – FROSINONE

Domenica 12 gennaio, ore 15:00, Complesso Kennedy – Napoli (NA)

UNDER 16: FROSINONE – SALERNITANA

Sabato 11 gennaio, ore 14.30, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 15: FROSINONE – SALERNITANA

Sabato 11 gennaio, ore 12.00, Capo i Prati – Fiuggi (FR)

UNDER 14 PRO: ROMA – FROSINONE

Lunedì 13 gennaio, ore 15.00, Agostino Di Bartolomei- Roma (RM)

UNDER 14 ELITE: ATLETICO 2000 – FROSINONE

Sabato 11 gennaio, ore 16:45, Campo Catena – Roma (RM)