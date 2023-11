 Under 16, EMPOLI-FROSINONE 2-2

EMPOLI: Lastoria, Tavanti, Gori, Baralla, Antonini, Mennini, Blini, Bagordo (19’st Magherini), Campaniello, Busiello, Zanaga (36’st Mainardi)

A disposizione: Bernice, Smajlaj, Barbieri, Liberali, Lo Monaco, Pellegrini, Checcacci

Allenatore: Moro

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Colafrancesco, Forni, Marini, Reali, Befani (41’st Petraglia), Menghini (36’st Castellani), Carpentieri, Mancini, Giacomel (36’st Carlopio)

A disposizione: Vaccaro, Gafuri, lannone, Pantano, Giampaolo, D’Amico

Allenatore: Marsella

Marcatori: 38’pt Giacomel, 29’st Zanaga, 32’st Carpentieri (aut.), 33’st Befani

Arbitro: Buchignani di Livorno Assistenti : De Fazio di Pisa e Giovanili di Arezzo

Fantastica gara tra Empoli e Frosinone. I padroni di casa guidano il raggruppamento, mentre la compagine di Marsella gli fa i fari da dietro al secondo posto. Prestazione sontuosa per i gialloazzurri che giocano a viso aperto contro una grande avversaria. La prima frazione di gioco rispetta i pronostici, infatti le due formazioni giocano fronteggiandosi senza esclusione di colpi. Un botta e risposta continuo, da una parte c’è un super Giora a negare più volte il vantaggio agli avversari, mentre dall’altra parte il Frosinone non riesce a gioire, nonostante le numerose occasioni create. Al 37′ però, c’è la rete di Giacomel che di testa capitalizza al meglio il cross dal fondo di Befani. Nel secondo tempo i biancoblu di Moro, come era presumibile, si sbilanciano alzando il loro baricentro. Gli ospiti, dal canto loro, reggono bene gli urti, ma si devono arrendere al pareggio al 29′ di Zanaga. Uno-due letale dell’Empoli, che dopo appena due minuti si porta avanti con l’autorete sfortunata di Carpentieri. I gialloazzurri non ci stanno e provano a riprendere in mano la partita, e ci riescono imprimendo il loro gioco. Grazie al coraggio, al carattere e alla voglia di strappare almeno un punto nel Centro Sportivo Monteboro, arriva il pareggio meritato di Befani per il definitivo 2-2.