 Under 17, ASCOLI-FROSINONE 1-2

ASCOLI: Gabriele, Eulisi (41’st Costantini), Cipollini (9’st Marcaccio), Barraco (16’st Russo), Caucci, Federico Mascaretti, Flaminio, Lo Scalzo, Calvaresi (9’st Dileo), De Witt, Pellino (16’st Pettinari)

A disposizione: Dente, John Luca Mascaretti, Tatoscevitz, De Felice

Allenatore: Giorgi

FROSINONE: Marini, Riccone (22’st Falli), Buonpane (29’st Tocci), Diodati, Zorzetto, Belloni, De Filippis, Pirani (20’st Ruggiero), Fiorito, Molignano, Calabretta (20’st Centofante)

Panchina: Di Giosia, Tiberi, Belli, Menichelli, Cenciarelli

Allenatore: Mizzoni

Marcatori: 2’pt Fiorito, 15’st Buonpane, 45’st Lo Scalzo

Arbitro: Barbatelli di Macerata Assistenti: Mongelli di Chieti e Carchesio di Lanciano

Chi ben comincia, è già a metà dell’opera. Questo potrebbe essere il titolo di Ascoli-Frosinone con la squadra di Mizzoni che gioisce su un campo difficile come quello dei bianconeri. Dopo appena 60” il risultato cambia a favore degli ospiti con Fiorito, che concretizza una bella azione partita direttamente dal basso. In tutto il primo tempo il match è abbastanza contratto con poche occasioni da ambo le parti. Nella seconda frazione è ancora una volta il Frosinone a partire forte con la marcatura di Buonpane, il quale con un bel diagonale batte Gabriele per la seconda volta. Pochi rischi corsi dalla retroguardia giallazzurra, con Marini che nel momento in cui doveva rispondere presente, si è fatto trovare pronto con una risposta super sulla conclusione di De Witt. Allo scadere arriva il gol dell’Ascoli con Lo Scalzo, ma è risultato inutile sull’economia del match. Vittoria importante che ci lancia nelle zone nobili della classifica.