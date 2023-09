 UNDER 16, FROSINONE-COSENZA 1-0

FROSINONE CALCIO: Vaccaro, Iannone, Colafrancesco, Giampaolo (53’ Castellani), Stangoni (80’ Marini), Reali, Petraglia (80’ Mirenzi), Menghini (76’ D’Amico), Carpentieri (76’ Giacomel), Mancini, Befani (76’ Carlopio).

A disposizione: Cera, Danieli, Forni

Allenatore: Marsella

COSENZA CALCIO: Inturri, Semilia (46’ Perfetti), Savastano, Agrelli (46’ Patitucci), Chiappetta (70’ De Luca), Castagna, Zago, Cavaliere (59’ Innocentini), Viola (59’ Guardia), Mazzullo, Italia (70’ Lucanto)

A disposizione: Cesareo, Binetti, Patitucci

Allenatore: Sig. Gianluca Garofalo

Arbitro: Sig. Russo sez. di Cassino; assistenti sigg. Tasciotti sez. di Latina, Passeri sez. di Roma 1.

Marcatore: Carpentieri

Note: ammoniti: Savastano. espulsi: Savastano, Agrelli

FERENTINO (FR) – Parte con il piede pigiato sull’acceleratore l’Under 16 che sul nuovissimo e bellissimo impianto sportivo ‘Luigi Meroni’ di Ripi, ha battuto il Cosenza per 1-0 con una rete di Carpentieri. Giallazzurri in campo con l’ormai consolidato 4-3-3 grazie ai tanti test effettuati prima della prima uscita ufficiali, mentre la compagine di Garofalo si è disposta sul terreno di gioco con un 4-2-3-1. Gli ospiti sono partiti meglio, creando qualche grattacapo a Vaccaro che comunque ha risposto sempre presente. La prima svolta della gara al al 35’ quando Savastano ha commesso l’ennesimo fallo ed è stato espulso dopo essere stato ammonito precedentemente. Grazie a questo episodio i giallazzurri hanno trovato subito il vantaggio con Carpentieri che, con una conclusione dal limite, ha trovato il classico palo-rete. Nella ripresa la formazione di Marsella ha provato a chiudere la partita ma sono state diverse le occasioni fallite senza considerare i legni colpiti che hanno fatto rimanere il match bloccato sull’1-0. L’opportunità più ghiotta è capitata ancora tra i piedi di Carpentieri, ma sul dischetto non è riuscito a chiuderla sbagliando il penalty. Dopo i 5’ di recupero la squadra di Marsella ha potuto gioire per i tre primi punti conquistati.