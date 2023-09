 UNDER 15, FROSINONE-COSENZA 5-1

FROSINONE CALCIO: Rosa, Frani, Cacciotti (81’ Trulli), Galimberti, Obeid, Rosa, Iacobelli (67’ Ricci), Taddei (61’ Paniccia), Ceramanica (61’ Sanna), Esposito (81’ Minotti), De Angelis (67’ Eulisi)

A DISP.: Scordari, Di Giuseppe, Di Raimo

ALL.: Sig. Alessio Mizzoni

COSENZA CALCIO: Falbo, Baldino (70’ Perri), Bianco (46’ Citrigno), Ziccarelli (64’ Fanfarra), Cuconato, Gioberti, Caruso, Brusco (76’ Grisolia), Pastore (46’ Sconosciuto), Bartucci (64’ Rentinella), Chiappetta

A DISP.: Chimenti, Levato, Madeo

ALL.: Sig. Pierantonio Tortelli

MARCATORI: 34′ Cacciotti, 2’t 3′ Rosa, 7′ De Angelis, 15′ Iacobelli, 25′ Fanfarra, 42′ Sanna

NOTE; Ammoniti: Iacobelli, Cuconato, Caruso, Trentinella

Vittoria rotonda per l’Under 15 di mister Mizzoni che al suo esordio in campionato vince e convince 5-1 contro il Cosenza. Prima frazione di gioco sofferta ed equilibrata con le due squadre che si sono studiate fino al minuto 34 quando i padroni di casa hanno trovato la via del vantaggio con il gol di Cacciotti. Ripresa tutta di marca giallazzurra che dopo appena 3’ di gioco raddoppia con Rosa e dilaga con De Angelis al 7° e Iacobelli al 15°. Fanfarra accorcia per gli ospiti, e allo scadere Sanna regala a mister Mizzoni la quinta rete di giornata. Era una partita delicata essendo la prima della stagione, ma i gialloblu sono stati molto bravi ad incanalarla sul binario giusto e a portare a casa i primi tre punti stagionali.