 UNDER 16, FROSINONE DA URLO! TRIS AL LECCE

FROSINONE: Marini, De Filippis (dal 24’ st Tiberi), Cazora, Belloni, Caliandro (dal 1’ st Riccone), Curzi, Buonpane, Diodati, Bisogno (dal 20’ st Belli), Ruggiero (dal 35’ st Marsili), Molignano.

A disposizione: Gabriele, Calabretta, Eulisi, Bottoni.

Allenatore: Mancone.

LECCE: Cadar, Lombardi (dal 28’ st Spinelli), Leone, Ricercato, Mutisi (dal 28’ st Portaccio), Arsena, Zanotel (dal 16’ st Paglialunga), De Oliveira (dal 7’ st Perrone), Caselli, Leo, Di Pasquale.

A disposizione: Ferilli, Sasso, Attanasio, Galeota, Dell’Anna.

Allenatore: Marrocco.

Arbitro: Sig. De Marco della sezione di Tivoli; assistenti: Sigg. Nappi e Gneo della sezione di Latina.

Marcatori: 36’ pt Molignano (F), 39’ pt Curzi (F), 41’ st Belli (F).

Note: recupero: 1’ pt e 3’ st

CEPRANO – I canarini classe 2007 sfoderano una grande prestazione e superano in scioltezza il Lecce.

La vittoria regala al Frosinone il secondo posto visto il passo falso della Lazio contro la Roma, infatti i canarini salgono a quota 33 punti in classifica con l’ultimo match da disputare dopo la sosta di Pasqua.

I ragazzi di mister Mancone vanno in vantaggio per 1-0 grazie a Molignano al 36’ minuto, ma il gol del raddoppio arriva dopo tre minuti con Curzi che batte Cadar.

Nella ripresa il Frosinone amministra il gioco e chiude il match al 41’ minuto con il 3-0 siglato da Belli.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio