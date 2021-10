 UNDER 16, FROSINONE E SALERNITANA SI DIVIDONO LA POSTA IN PALIO. A SALERNO IL MATCH TERMINA 1-1

SALERNITANA: Ricci, Barretta, La Faci (dall’8’ st Cetta), Trombetta (dall’8 st Acone), Apetino, Salvati, Buonocore, Coppola, Ramaglia (dal 26’ st Salzano), Zerillo (dal 31’ st Celli), Mele (dall’8’ st Fisio).

A disposizione: Pappalardo, Airone, Altamura, Saviello,

Allenatore: Della Calce.

FROSINONE: Grasso, Fratarcangeli (dal 40’ st De Cristofaro), Lusciano, Derita, Saputo, Iachini, Pelosi (dal 40’ st Rizzo), Fiorletta (dal 19’ st Remolo), Mezsargs (dal 23’ pt Centra), Silvestri, Orlandi.

A disposizione: Romano, Bocanelli, Ambrosini, Di Francesco.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Crispino della sezione di Frattamaggiore; assistenti sigg. Mistico della sezione di Torre del Greco e Imperatore della sezione di Ercolano.

Marcatori: 25’ pt Trombetta (Salernitana), 37’ pt Iachini (Frosinone).

Note: ammoniti: 32’ pt Trombetta (Salernitana), 19’ st Coppola (Salernitana), 21’ st Zerillo (Salernitana), 35’ st Derita (Frosinone), 44’ st Barretta (Salernitana).

SALERNO – Nessun vincitore e nessun vinto nel match tra Salernitana e Frosinone under 16.

Ancora a secco di vittorie la Salernitana di mister Della Calce, 2 punti in quattro partite. Situazione leggermente differente in casa Frosinone: una vittoria, due sconfitte ed un pareggio per un totale di 4 punti.

Tutte le azioni salienti si svolgono nella prima frazione di gioco, le due compagini si equivalgono e per i primi 24 minuti regna l’equilibrio. Al 25’ minuto la Salernitana va in vantaggio grazie ad un gol del difensore Trombetta. Dopo 37 minuti di gioco il Frosinone pareggia i conti con un altro difensore, Iachini, primo gol in stagione per lui.

Nella ripresa poche azioni degne di nota, le due compagini non riescono a trovare la via del gol e il match termina 1-1.

