 UNDER 15, FROSINONE 2-1 ALLA SALERNITANA. FIORITO REGALA 3 PUNTI E IL 4° POSTO AL FROSINONE

SALERNITANA: Palazzo, Maresca (dal 25’ st Chietti), A. Farina, Masullo (dal 25’ st Catuogno), D’Amore, Nunziata, Buccella (dal 30’ pt Cafaro), Migliore (dal 18’ st Zecca), Noto, Flaminio (dal 1’ st M. Farina), Gorga.

A disposizione: Cafarelli, Nobler, Amirante, Trezza, Chietti.

Allenatore: De Feo.

FROSINONE: Marini, Riccone, Cazora, Diodati, Lupi, Tiberi, De Filippis, Tocci, Fiorito (dal 33’ st Belli), Zorzetto (dal 1’ st Molignano), Baptista (dal 19’ st Lombardo).

A disposizione: Bracaglia, Falli, Sterbini, Vigliotti.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Russo della sezione di Torre Annunziata; assistenti sigg. Marletta della sezione di Napoli ed Elisio della sezione di Castellammare.

Marcatori: 9’ pt e 8’ st rig. Fiorito (Frosinone), 19’ pt Migliore rig. (Salernitana).

Note: ammoniti: 32’ pt Flaminio (Salernitana), 8’ st D’Amore (Salernitana), 10’ st Baptista (Frosinone), 15’ st Fiorito (Frosinone), 15’ st Maresca (Salernitana).

SALERNO – Il Frosinone di mister Mizzoni vince e convince anche sul campo della Salernitana. Per i classe 2007 canarini quarto risultato utile consecutivo: due pareggi e due vittorie in 4 match giocati.

Pronti-via, il Frosinone dopo 9 minuti va subito in vantaggio con Fiorito: l’attaccante giallazzurro è bravo a sfruttare un cross perfetto di Cazora e a battere Palazzo.

Al 19’ minuto il signor Russo della sezione di Torre Annunziata concede un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Marini su Flaminio. Dal dischetto Migliore non si fa ipnotizzare dal numero 1 del Frosinone e segna il gol dell’1-1.

L’episodio decisivo arriva nella ripresa con un altro calcio di rigore, questa volta per gli ospiti, procurato da Fiorito. L’incaricato alla battuta è lo stesso numero 9 che, senza particolari problematiche, trasforma il penalty e regala al Frosinone la seconda vittoria consecutiva.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio