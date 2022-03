 UNDER 16, I GIALLAZZURRI ESCONO SCONFITTI (1-0) DALLA TRASFERTA DI LECCE

LECCE: Verdosci, Pinto, Montagna, Sorino, Russo, Pacia, Simone, Giacomazzi (dal 28’ st Angelini e dal 37’ st Patarnello), Pulpito (dal 29’ st Pantaleo), Iasevoli (dal 37’ st Ciccarese), Palma.

A disposizione: De Lucci, Malagnino, Semeraro, Lamarina, Magnati.

Allenatore: Mazzeo.

FROSINONE: Romano, De Cristoforo (dal 16’ st Fratarcangeli), D’Auria, Fiorletta, De Rita (dal 20’ st Iachini), Saputo, Bauco, Rizzo (dal 16’ st Ambrosini), Schietroma (dal 16’ st Papetti), Coiro, Centra.

A disposizione: Grasso, Fratarcangeli, Iachini, Pelosi, Ambrosini, Silvestri, Papetti.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Sciolti della sezione di Lecce; assistenti sigg. Battista e Rampino della sezione di Lecce.

Marcatori: 1’ pt Palma (Lecce).

Note: ammoniti: Montagna (Lecce), Simone (Lecce), Patarnello (Lecce), Centra (Frosinone), Papetti (Frosinone); recupero: 0’ pt e 5’ st.

CAVALLINO – Cade 1-0 il Frosinone under 16 di mister Galuppi in un match ostico e particolare.

I giallazzurri subiscono il gol fatale a pochissimi secondi dal fischio d’inizio del signor Sciolti della sezione di Lecce, in gol per i padroni di casa il numero 11 Palma.

Gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per riagguantare il pareggio ma il Lecce si è difeso bene ed ha sventato ogni minaccia.

