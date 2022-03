 UNDER 15, DOPPIO CALIANDRO E IL FROSINONE VOLA! SUPERATO 0-2 IL LECCE

LECCE: Atotor, Leone, Lombardi, Sasso, Brigida (dal 10’ st Pertoso), Ricercato, Grapsi (dal 9’ st Gianfreda), G. Ria, Attanasio (dal 17’ st P. Ria), Spinelli, Portaccio (dal 1’st De Paolis).

A disposizione: F. Negro, Muya, Margheriti.

Allenatore: Chevanton.

FROSINONE: Marini, Falli, Cazora (dal 16’ st Tiberi), Caliandro, Dolciami, Tocci (dal 23’ st Zorzetto), De Filippis (dal 23’ st Belli), Diodati, Fiorito, Buonpane (dal 33’ st Oscurato), Riccone.

A disposizione: Di Rienzo, Lombardo, Molignani.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Lombardo della sezione di Brindisi; assistenti sigg. Greco della sezione di Brindisi e Rossiello della sezione di Molfetta.

Marcatori: 13’ pt e 20’ pt Caliandro (Frosinone).

Note: ammoniti: Ricercato (Lecce), G. Ria (Lecce); recupero: 1’ pt e 3’ st.

CAVALLINO – Il Frosinone vince e agguanta la Roma in testa alla classifica. I giallazzurri superano con un netto 0-2 il Lecce, compagine 7ª in classifica con 14 punti in 14 match giocati, e salgono in classifica condividendo il 1° posto con Roma e Napoli. Proprio le tre compagini sono a quota 33 punti con 10 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Star della giornata un giocatore che solitamente è addetto a difendere la porta: il numero 4, Caliandro, ha messo a segno una doppietta sbloccando prima il match al 13’ minuto per poi chiuderlo 7 minuti dopo.

Nella ripresa i padroni di casa si sono limitati a gestire il duplice vantaggio mantenendo la porta inviolata.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio