 UNDER 16, IL FROSINONE NON MOLLA IL SECONDO POSTO. BARI BATTUTO 3-2

BARI: De Giosa, Campanelli, Brigida, Minoia, Albo, D’Elia (dal 36’ st Battista), Monetti (dal 36’ st Dimola), Palumbo, Bellanova (dal 12’ st Labianca), Polito (dal 12’ st Suriano), Buonsante.

A disposizione: Di Toma, Liso, Lo Basso, D’Ursi.

Allenatore: Anaclerio.

FROSINONE: Di Giosia, Riccone (dal 22’ st Cenciarelli), Cazora, Belloni, Caliandro, Curzi, Buonpane (dal 9’ st Bisogno), Diodati, Fiorito (dal 22’ st Molignano), Ruggiero (dal 38’ st Belli), Tocci (dal 1’ st De Filippis).

A disposizione: Marini, Tiberi.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: Sig. Bianco della sezione di Foggia; assistenti: Tangar e D’Ambrosio della sezione di Molfetta.

Marcatori: D’Elia (B), Curzi (F), Campanelli (B), Cenciarelli (F), De Filippis (F).

Note: Ammoniti: Bellanova (B), Suriano (B); espulsi: Ruggiero (F).

BITETTO – Il Frosinone lotta fino alla fine e torna in Ciociaria con i tre punti.

Una partita dura con i canarini secondi in classifica e i biancorossi che lottano per un posto nei play-off, il Frosinone però riesce a superare l’ostacolo Bari e a mantenere il secondo posto davanti alla Lazio e al Benevento distanti rispettivamente 1 e 5 punti.

In gol, per i giallazzurri, Curzi e i due subentrati Cenciarelli e De Filippis. Per i padroni di casa invece D’Elia e Campanelli.

Prossimo match del Frosinone contro il Cosenza, penultimo in classifica, il 12 marzo.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio