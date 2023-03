 UNDER 17, 3-2 DEL FROSINONE SULL’ASCOLI E ZONA PLAY-OFF

FROSINONE: Minicangeli, Cozzolino, Shkambaj, Orlandi (dal 18’ st Paparelli), Pelosi, De Rita, Schietroma (dal 43’ st Fiorletta), Silvestri (dal 18’ st Ambrosini), Mezsargs, Centra (dal 43’ st Rizzo), Bauco (dal 18’ st Izzo).

A disposizione: Gabriele, Iachini, Bianchi, Di Cristofaro.

Allenatore: Ledesma.

ASCOLI: Gentile, Rossetti (dal 32’ st Proietti), Piermarini, Fabrizi, Chiavaroli (dal 44’ st Giannini), Loretucci (dal 32’ st Leoni), Gorica (dal 25’ st Adragna), Bando, Ioele, Lo Scalzo, Fravola.

A disposizione: Napolitano, Quinzi, Antonucci, Panza, Quattrocchi.

Allenatore: Berti.

Arbitro: Sig. Bernardini della sezione di Ciampino; assistenti: Sigg. Gneo e Tasciotti della sezione di Latina.

Marcatori: 4’ pt e 40’ st Mezsargs (F), 15’ pt Lo Scalzo (A), 25’ st Centra (F), 30’ st Fravola (A)

Note: Ammoniti: Orlandi (F), Paparelli (F), Gorica (A); recupero: 2’ pt e 5’ st.

CEPRANO – Il Frosinone vince e sfrutta a pieno il turno di riposo del Benevento per effettuare il sorpasso in classifica e piazzarsi così al 4° posto, valido per i play-off.

I canarini però non hanno avuto vita facile contro l’Ascoli, infatti i ragazzi di mister Berti hanno lottato fino al 90° riuscendo a recuperare per ben due volte lo svantaggio.

A sbloccare il match sono i padroni di casa con Mezsargs, a 4 minuti dal fischio d’inizio, ma tempo 10 minuti che Lo Scalzo pareggia i conti e ristabilisce la parità.

Nella ripresa i ragazzi di mister Ledesma si portano sul 2-1 con Centra ma 5 minuti dopo subiscono il pareggio di Fravola.

Nonostante il risultato il Frosinone non si da per vinto e nei minuti finali cerca in tutti i modi di segnare il terzo gol e ci riesce a 5 minuti dalla fine ancora con bomber Mezsargs.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio