 UNDER 15, AL FROSINONE BASTA UN GOL DI CALLARÀ PER SUPERARE IL BARI

BARI: Dente, Emiliano, Novembrino (dal 27’ st Anaclerio), Di Monte (dal 37’ st De Tullio), Paparella, Soldani, Monopoli, Padula (dal 36’ st Basile), Parisi, Buonamico (dal 27’ st Sivilli), Positano (dal 16’ st Scarano).

A disposizione: Armenise, Giannico, Sabatiello, Mundo.

Allenatore: Lanera.

FROSINONE: Giora, Summa (dal 13’ st Stangoni), Lama, Mancini, Marini, Reali, D’Amico (dal 1’ st Attanasio), Callarà, Carpentieri, Giampaolo (dal 13’ st Muccitelli), Befani (dal 29’ st Giacomel).

A disposizione: Vaccaro, Pantano.

Allenatore: Piombarolo.

Arbitro: Sig. Vozza della sezione di Bari; assistenti: Sigg. Alessandrino della sezione di Bari e Massari della sezione di Molfetta.

Marcatori: 35’ st Callarà (F).

Note: Ammoniti: Di Monte (B), Scarano (B), Paparella (B), Carpentieri (F).

BITETTO – Vince di misura il Frosinone under 15 nel match contro il Bari di mister Lanera.

Ai canarini basta un gol nella ripresa per portare a casa i tre punti e toccare quota 23 punti in campionato.

Dopo lo 0-0 del primo tempo, al 35’ minuto della seconda frazione arriva il gol che regala al Frosinone i tre punti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Callarà è bravo a smarcarsi e a concludere a rete battendo l’incolpevole Dente.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio