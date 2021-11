 UNDER 16, IL FROSINONE PERDE DI MISURA CONTRO LA REGGINA (1-0)

REGGINA: Sciammarella (dal 37’ st Lagonigro), Marcianò (dal 29′ st Villari), Bombaci, Simonetta (dal 29′ st Gatto), Girasole, Morra, Cracchiolo (dal 37’ st Briganti), Pumo, Antoci, Pagni (dal 11’ st Farcomeni), Giampaolo.

A disposizione: Squillace, Calabrese, Casile, Basile.

Allenatore: Assumma.

FROSINONE: Grasso, Shkambaj, D’Auria, Silvestri (dal 12′ st Ambrosca), Saputo, Iachini (dal 15′ st Ambrosini), Pelosi (dal 37′ st Remolo), Orlandi (dal 12′ st Rizzo), Centra, Coiro, Buttarazzi (dal 12′ st Chianese).

A disposizione: Romano, Magnolia.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Monesi della sezione di Crotone; assistenti: sigg. Granata e Di Santo della sezione di Cosenza.

Marcatori: 18′ pt Pagni (Reggina).

Note: recupero: 0′ pt e 4′ st.

REGGIO CALABRIA – Cade 1-0 il Frosinone di mister Galuppi nella trasferta di Reggio Calabria valida per la 7ª giornata del campionato Under 16 di serie A e B.

Alla Reggina basta un gol di Pagni a metà della prima frazione di gioco per portare a casa i 3 punti. L’attaccante numero 10 al minuto 18′ dall’out di destra si accentra e calcia in porta, Grasso non riesce a deviare e i padroni di casa passano in vantaggio.

Il Frosinone prova a cambiare l’andamento del match ma non riesce a trovare la via del gol.

Con la vittoria la Reggina sale a quota 8 punti, mentre il Frosinone rimane fermo a quota 5 al 6º posto in classifica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio