 UNDER 16, LA SALERNITANA BATTE 1-2 IL FROSINONE

FROSINONE: Grasso, De Rita, D’Auria (dal 1’ st Lusciano), Silvestri (dal 27’ st Chianese), Iachini (dal 27’ st Fratarcangeli), Saputo, Bauco, Rizzo (dal 32’ st Ambrosca), Papetti (dal 1’ st Mezsargs), Centra (dal 32’ st Pelosi), Schietroma (dal 27’ st Buttarazzi).

A disposizione: Romano, Ambrosini.

Allenatore: Galuppi.

SALERNITANA: Pappalardo, Barretta, Buonocore, Coppola, Apetino, La Faci, Mele (dal 37’ st Iorio), Basile (dal 13’ st Trombetta), Saviello (dal 13’ st Verde), Zerillo (dal 37’ st Caiafa), Fisio (dal 35’ st Ramaglia).

A disposizione: Pellegrino, Perrotta, Bottiglieri, Celli.

Allenatore: Della Calce.

Arbitro: Sig. D’Anelli della sezione di Ciampino; assistenti: sigg. Pernarella e Duca della sezione di Ciampino.

Marcatori: 29′ pt Barretta (Salernitana), 21′ st De Rita (Frosinone), 24′ st Fisio (Salernitana).

Note: Ammoniti: La Faci (Salernitana), Buonocore (Salernitana), Apetino (Salernitana), Fisio (Salernitana), Barretta (Salernitana), Mezsargs (Frosinone), Chianese (Frosinone), Saputo (Frosinone); espulsi: Chianese (Frosinone).

FERENTINO – Il Frosinone non riesce a portare a casa punti contro la Salernitana, compagine ultima in classifica.

Match impegnativo sotto il profilo fisico ma anche dal punto di vista mentale visti i tanti scontri di gioco con conseguenti cartellini estratti dal signor D’Anelli della sezione di Ciampino.

Nella prima frazione la Salernitana fa da padrona e chiude in vantaggio per 1-0 grazie al gol del difensore Barretta. Nella ripresa Galuppi da una scossa ai suoi e a metà tempo De Rita ristabilisce la parità.

3 minuti dopo il gol del pareggio, il Frosinone subisce una doccia gelata perché i granata sbloccano nuovamente il risultato con il gol di Fisio.

I giallazzurri negli ultimi minuti di gara hanno provato a recuperare nonostante l’inferiorità numerica.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio