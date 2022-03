 UNDER 14 PRO, A SEGNO ANCORA CARPENTIERI. FROSINONE – VIS PESARO 1-0

FROSINONE: Giora, Lama (dal 10’ st Summa), Carlaccini, Muccitelli, Marini, Reali, Stangoni (dal 10’ st Cascone), Rosa (dal 25’ st Ciucci), Mancini, Callarà (dal 25’ st D’Amico), Carpentieri.

A disposizione: Massella, Riggi, Colafrancesco.

Allenatore: Broccolato.

VIS PESARO: Orsini, Cinotti, Piermaria, Arosti, Cavalletti, Tasini, Santilli, Polverelli, Cavallo, Antonelli, Coppola.

A disposizione: Campanelli, Mariotti, Merli, Campanelli, Abdelmonin, Ubaldi, Gasperotto, Desimoni, Acquaviva.

Allenatore: Carnevali.

Arbitro: Sig. Peluso Giampiero della sezione di Frosinone.

Marcatori: 15’ pt Carpentieri (Frosinone).

FERENTINO – Vittoria di misura dei giallazzurri guidati da mister Broccolato nell’insidioso match contro la Vis Pesaro. Mattatore della giornata il solito Carpentieri che al 15′ minuto della prima frazione sblocca il risultato e segna la rete che risulterà poi decisiva ai fini della conquista dei tre punti per i giallazzurri.

Quarto risultato utile consecutivo per il Frosinone con quattro vittorie in quattro match disputati, senza considerare il rinvio della scorsa giornata di campionato: vittorie con Fermana, Monterosi, Ternana e ora Vis Pesaro.

Quarto gol in quattro partite anche per l’attaccante numero 11 del Frosinone.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio