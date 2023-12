 Under 16, Palermo-Frosinone 0-2

PALERMO: Florulli, G. Ribaudo (18′ st Tartamella), Puccio, La Mantia (30′ st Dell’Orzo), Federico, Lugaro (1 ‘st Squillaciotti), Motisi (18′ st Profeta), A. Ribaudo, Ciani, Di Gregorio (1’ st Massei), Nicolosi

A disposizione: Pizzuto, Tartamella, Di Nallo, Vassallo, Falco

Allenatore: Sanfilippo

FROSINONE: Giora, Mirenzi, Cola, Forni, Cafuri (12′ st Marini), Reali, Befani (27′ st Attanasio), Meneghini (38′ st lannone), Carlopio (12′ st Giacomel), Castellani (12′ st D’Amico), Carpentieri

A disposizione: Cera, Marini

Allenatore: Marsella

Marcatori: 16′ pt e rig. 36′ pt Befani

Arbitro: Di Pasquale di Palermo; Assistenti: Celestino e Mancuso di Caltanissetta

Continua lo strepitoso periodo dell’Under 16 che vince anche a Palermo 0-2 sotto il segno di un ottimo Befani, protagonista assoluto con una doppietta. Dopo un avvio timoroso, con i padroni di casa che si rendono pericolosi dalle parti di Giora, finalmente i giallazzurri vanno in vantaggio proprio con Befani, che servito da Carpentieri, brucia in velocità Lugaro e batte Florulli con un preciso diagonale. Al 36′ lo stesso numero 7 scappa a Federico che lo atterra. Per il direttore di gara è calcio di rigore, che viene trasformato ancora una volta da Befani. Nel secondo tempo qualche rischio a causa di un Palermo più coraggioso, che non aveva più nulla da perdere a livello di risultato. Grande vittoria, altri tre punti pesanti e primo posto che rimane sempre lì a -3.