 Under 15, Palermo-Frosinone 1-0

PALERMO: Giacalone, Scelta, Puccio, F. Balsamo, Milazzo, Sciortino, La Corte (33′ st Ingrassia), Vitale, Giarraffa (38′ st Palumbo), Pipito, M. Balsamo (27′ st Greco)

A disposizione: Musto, Lentini, Ruvolo, Rezza, Aurilio, Pizzitola

Allenatore: Chiappara

FROSINONE: Scordari, Riggi (1′ st Obeid), Cacciotti, Grande, Valentino, Frani, lonta, Rosa (25′ st Esposito), Eulisi (13′ st Carbone), Taddei, Casagrande (1′ st De Angelis)

A disposizione: Leonardi, lacobelli, Paniccia

Allenatore: Olivera

Marcatori: 10′ st Sciortino

Arbitro: Di Pasquale di Palermo; Assistenti: Celestino di Palermo e Mancuso di Caltanissetta

Il Palermo batte il Frosinone 1-0 con la marcatura al 10′ della ripresa di Sciortino. I rosanero continuano a volare tra i vertici della classifica rimanendo a -2 dal secondo posto presidiato dalla Fiorentina. Per il Frosinone una battuta d’arresto che fa male, ma che comunque non modifica la posizione nel Girone C, visto che la Salernitana ha perso e la Lazio non è andata oltre il pari contro la Ternana. Il prossimo match per i ragazzi di Olivera sarà contro il Catanzaro, fanalino di coda del raggruppamento.