 UNDER 16, TRE PUNTI PER IL FROSINONE. BATTUTO 3-1 IN RIMONTA IL CROTONE

FROSINONE: Grasso, Fratarcangeli, D’Auria, Silvestri (dal 25’ st Chianese), De Rita, Saputo, Bauco, Rizzo, Coiro (dal 25’ st Mezsargs), Ambrosini (dal 10’ st Schietroma), Centra (dal 36’ st Di Cristofaro).

A disposizione: Romano, Bocanelli, Magnolia, Iachini, Ambrosca.

Allenatore: Galuppi.

CROTONE: Martino, De Marco, Le Pera, De Gennaro, Milano, Galardo, Marrone (dal 30’ st Callipo), Calabro (dal 13’ st Russo), Tropea (dal 38’ st Verardi), Tosto, Greco (dal 30’ st Lorenzano).

A disposizione: Secreti, Mancina, Cacia.

Allenatore: Laratta.

Arbitro: sig. Scarpati della sezione di Formia; assistenti sigg. Musumeci e De Paolis della sezione di Frosinone.

Marcatori: 2’ pt Marrone (Crotone), 4’ pt Centra (Frosinone), 15’ pt Coiro (Frosinone), 38’ st Bauco (Frosinone).

Note: ammoniti: Calabro (Crotone), Le pera (Crotone); recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Sale in classifica il Frosinone di mister Galuppi.

Dopo le ottime trasferte contro Benevento e Lazio, povere però di punti (solo un pareggio, contro la capolista romana), il Frosinone si rialza più forte di prima e in casa con il Crotone porta a casa la vittoria salendo così a 10 punti in classifica.

I giallazzurri però vanno sotto al secondo minuto, Marrone approfitta della disattenzione della retroguardia del Frosinone per finire sul tabellino dei marcatori.

Gli squali però non hanno nemmeno il tempo per esultare perché due minuti più tardi Centra pareggia i conti e ristabilisce l’equilibrio.

Al quarto d’ora di gioco i leoni completano la rimonta con Coiro che sigla il suo secondo gol stagionale. A pochi minuti dalla fine del match ci pensa Bauco a chiudere i giochi e a siglare il gol del definitivo 3-1.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio