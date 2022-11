 UNDER 16, VITTORIA SUL LECCE E SECONDO POSTO (0-1)

LECCE: Ferilli, Attanasio, Lombardi (dal 1’ st Leone), Sasso, Paglialunga (dal 27’ st Galeota), Ricercato, Perrone (dal 18’ st Di Pasquale), Dell’Anna (dal 7’ st Spinelli), Ria, Leo, Zanotel (dal 27’ st Caselli).

A disposizione: Pezzella, De Filippis, Arsena, Mutis.

Allenatore: Marrocco.

FROSINONE: Di Giosa, Riccone, Cazora (dal 7’ st De Filippis), Belloni, Caliandro, Tocci (dal 21’ st Molignano), Buonpane (dal 21’ st Bottoni), Diodati (dal 21’ st Curzi), Baptista, Ruggiero (dal 7’ st Tiberi), Fiorito (dal 31’ st Marsili).

A disposizione: Gabriele.

Allenatore: Mancone.

Arbitro: sig. Vigilante della sezione di Taranto; assistenti sigg. Desiderato della sezione di Barletta e Minerva della sezione di Lecce.

Marcatori: 7’ pt Ruggiero (F).

Note: ammoniti: Lombardi (L), Leone (L).

LECCE – Il Frosinone vince e vola in classifica. Vittoria di misura in casa del Lecce al “Kick Off”, 3 punti e soli tre punti di distacco dalla Roma capolista.

Il Frosinone raggiunge quota 18 punti in 8 match giocati e mantiene il secondo posto in classifica con la Reggina a -3.

Ai ragazzi di mister Mancone è bastato il gol di Ruggiero nella prima frazione di gioco, al 7’ minuto, per portare a casa l’intero bottino.

Nella ripresa i canarini sono stati bravi ad amministrare e a difendere il vantaggio dagli assalti della compagine giallorossa.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio