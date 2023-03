 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Tornano in campo le ragazze del Frosinone nel campionato di Serie C.

Il Frosinone Femminile questo fine settimana affronterà il Crotone, in casa, compagine in piena zona Play-out. Le canarine arrivano da una sconfitta subita contro la capolista Res Roma VIII per 3-2.

Nel campionato under 17 di Serie A/B girone C, i canarini classe 2006 saranno attesi dal Cosenza presso il Centro Sportivo “Popilbianco”.

Anche gli under 16 e gli under 15 affronteranno i Lupi del Cosenza, tra le mura amiche. Gli under 16, forti della vittoria per 3-2 contro il Bari, devono stringere i denti e difendere il secondo posto dall’assalto della Lazio che sarà impegnata contro il Benevento.

Gli under 15 invece nella scorsa giornata hanno superato di misura il Bari distaccando il Benevento e mettendo nel mirino la Salernitana distante solamente 4 punti.

Ultima giornata del campionato under 14 Pro con il Frosinone che affronterà il fanalino di coda Monterosi Tuscia, fuori casa, prima del match di recupero contro la Vis Pesaro.

I canarini infatti sono al 6° posto in classifica con 27 punti e possono solamente migliorare visto il poco distacco con Ternana, Pescara e Perugia rispettivamente a 30, 29 e 28.

18ª giornata per il campionato under 14 d’eccellenza, i ragazzi di mister Broccolato, già primi in classifica a +8 dalla seconda, saranno ospiti del Colleferro.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 12 marzo alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 17

Domenica 12 marzo alle ore 11:00 – Cosenza (CS)

Cosenza – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 12 marzo alle ore 12:30 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 15

Domenica 12 marzo alle ore 10:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 14 – PRO

Domenica 12 marzo alle ore 12:00 – Monterosi (VT)

Monterosi – FROSINONE

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 11 marzo alle ore 15:00 – Colleferro (RM)

Colleferro – FROSINONE

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio