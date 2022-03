 UNDER 14 PRO, GIALLAZZURRI CORSARI AD ASCOLI. IL FROSINONE SI IMPONE 1-3

ASCOLI: Pizzi, Grossi, De Bernardinis, Carano, Marcoionni, Di Teodoro, Seproni, Volponi, Amadio, Pagnotta, Pietropaolo.

A disposizione: Serino, Tocchi, Iachini, Luzi, Stefoni, Neziri, Cecchini, Gabrielli, Silvestrini.

Allenatore: Caioni.

FROSINONE: Giora, Lama, Carlaccini, Muccitelli (dal 31’ st Colafrancesco), Rosa, Marini, Stangoni (dal 12’ st Petraglia), Mancini, D’Amico (dal 20’ st Cascone), Callarà (dal 27’ st Summa), Carpentieri (dal 17’ st Reali).

A disposizione: Cera, Ciucci.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Federici della sezione di Ascoli Piceno.

Marcatori: 2’ pt Amadio (Ascoli), 27’ pt e 28’ st Carpentieri (Frosinone), 19’ st Mancini (Frosinone).

Note: ammoniti: Carlaccini (Frosinone), Carpentieri (Frosinone).

PIATTONI DI CASTEL DI LAMA – I giallazzurri di mister Broccolato tornano a casa con tre punti importantissimi dando dimostrazione di forza dopo il pareggio esterno contro la Roma dell’ultima giornata.

Gli ospiti però non iniziano benissimo infatti dopo soli 120 secondi si trovano in svantaggio, complice il gol di Amadio che sblocca il risultato. Il Frosinone impiega 27 minuti per riacciuffare il pareggio con il solito bomber Carpentieri.

Nella ripresa i giallazzurri combattono su tutti i palloni e hanno la meglio su ogni zona del campo.

Al 19’ minuto i ragazzi di Broccolato completano la rimonta e vanno in vantaggio per 1-2 grazie alla marcatura di Mancini.

A 7 minuti dal fischio finale Carpentieri decide di chiudere la partita segnando la sua doppietta personale e il definitivo 1-3.

